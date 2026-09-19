السفير الأميركي في إسرائيل: الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قوياً

قضى الشاب محمد حمزة إثر تعرضه لحادث على طريق المطار - قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية.



وكان مجهولون قد أقدموا على رمي حجارة كبيرة باتجاه سيارته، ما أدى إلى إصابته، بحيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولاحقاً توفي متأثراً بجراحه.



يُذكر، أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها، إذ سُجلت حوادث مماثلة في منطقتي الكولا وسليم سلام.



