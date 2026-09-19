عن اتفاق اسلام آباد.. ماذا قال جنبلاط؟

حذّرت نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل مع بدء العام الدراسي والجامعي، معتبرةً أن غياب المعالجة يفاقم الأعباء على الطلاب والأهالي والسائقين.



وطالبت النقابة وزارة الطاقة والجهات الحكومية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض كلفة المحروقات والنقل، مشددةً على أن السائقين لا يستطيعون تحمّل مزيد من الخسائر، فيما تعجز العائلات عن تحمّل زيادات جديدة في بدل النقل.