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محليات

أيها اللبنانيون.. المياه مقطوعة لـ 3 أيام!

2026-09-19 | 08:40
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أيها اللبنانيون.. المياه مقطوعة لـ 3 أيام!
أيها اللبنانيون.. المياه مقطوعة لـ 3 أيام!

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه، ستُجري عدداً من المناورات والأشغال الأساسية الهادفة إلى ربط الشبكة الجديدة بالشبكة القائمة، الأمر الذي يستوجب إيقاف التغذية بالمياه عن خط الجر الرئيسي الممتد من نهر إبراهيم وصولاً إلى مدينة جبيل. ​وعليه، سيبدأ انقطاع المياه اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 22 أيلول 2026، ويستمر لغاية مساء يوم الخميس 24 أيلول 2026، على أن تعود التغذية إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح يوم الجمعة 25 أيلول 2026، وذلك فور إنجاز الأعمال المطلوبة وإعادة تشغيل الخط".

وتقدمت المؤسسة باعتذارها من المواطنين الكرام عن "هذا الانقطاع الموقت وما قد ينتج عنه من إزعاج"، داعيةً إيّاهم إلى "ترشيد استهلاك المياه وتأمين الكميات اللازمة منها خلال فترة الأشغال، بما يساهم في الحد من تأثيرات الانقطاع وضمان عودة التغذية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
 
 
 
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