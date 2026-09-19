أيها اللبنانيون.. المياه مقطوعة لـ 3 أيام!

أعلنت وجبل ، في بيان، أنه "في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه، ستُجري عدداً من المناورات والأشغال الأساسية الهادفة إلى ربط الجديدة بالشبكة القائمة، الأمر الذي يستوجب إيقاف التغذية بالمياه عن خط الجر الممتد من وصولاً إلى مدينة . ​وعليه، سيبدأ انقطاع المياه اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 22 أيلول 2026، ويستمر لغاية مساء يوم الخميس 24 أيلول 2026، على أن تعود التغذية إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح يوم الجمعة 25 أيلول 2026، وذلك فور إنجاز الأعمال المطلوبة وإعادة تشغيل الخط".

