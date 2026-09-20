من المديرج إلى جونية.. إقفال وتحويل للسير!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:جرى في مرفأ بيروت تسلّم 70 مستوعبًا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش. وتأتي هذه المساعدات في سياق الدعم الأميركي المتواصل للجيش.يكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، في ظلّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش، بخاصة لجهة المهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية.
أفادت الوكالة الوطنية عن انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة دبعال، قضاء صور.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف، منتصف ليل أمس، أطراف بلدة زوطر الشرقية في اتجاه ميفدون في قضاء النبطية، كما طال القصف حرج بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.