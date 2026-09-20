بعد الجدل حول مباراة كليات الطب.. بيان توضيحي من الجامعة اللبنانية

وقد عالجت المسألة وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة، وحرصًا على حقوق جميع المتبارين، جرى احتساب العلامة الكاملة للأسئلة المعنية لجميع المتبارين، من دون استثناء أو تمييز، بما يضمن المساواة بينهم وعدم تحميل أي منهم نتيجة نقص لم يكن مسؤولًا عنه. كما خضعت النتائج لمراحل المراجعة والتدقيق المعتمدة قبل إعلانها، ولم يتبيّن وجود أي خلل من شأنه التأثير في النتائج بعد تطبيق المعالجة المذكورة على جميع المتبارين".أضافت: "تؤكد الجامعة أن ما حصل لا يتعلق بخطأ في المضمون العلمي أو في الكفاءة العلمية للجنة المختصة، وإنما بنقص طرأ خلال عملية الترجمة، وجرت معالجته فور التثبت منه بما يحفظ حقوق المتبارين وتكافؤ الفرص. وفي الوقت نفسه، ستتخذ الجامعة التدابير اللازمة لتعزيز آليات التدقيق والمراجعة، ولا سيما في ما يتعلق بترجمة المسابقات، بما يحدّ من إمكان تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا".وختمت: "إذ تقدّر الجامعة كل موقف أو ملاحظة تصدر عن حرص على مستواها الأكاديمي وحقوق طلابها، فإنها تؤكد أن معالجة المسائل الأكاديمية تتم ضمن الأطر المؤسساتية ومن خلال اللجان العلمية المختصة، وبما يصون مصداقية الجامعة ومكانتها وحقوق جميع المتبارين".