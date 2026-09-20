إصابة طفل في انفجار جسم غريب في دبعال

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



جرى في مرفأ بيروت تسلّم 70 مستوعبًا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش. وتأتي هذه المساعدات في سياق الدعم الأميركي المتواصل للجيش.



يكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، في ظلّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش، بخاصة لجهة المهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية.