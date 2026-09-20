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محليات

إصابة طفل في انفجار جسم غريب في دبعال

2026-09-20 | 02:59
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إصابة طفل في انفجار جسم غريب في دبعال
إصابة طفل في انفجار جسم غريب في دبعال

أفادت الوكالة الوطنية عن انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة دبعال، قضاء صور.

وقد أدى إلى إصابة طفل ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة الحادثة.
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جرى في مرفأ بيروت تسلّم 70 مستوعبًا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش. وتأتي هذه المساعدات في سياق الدعم الأميركي المتواصل للجيش.

يكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، في ظلّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش، بخاصة لجهة المهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية.

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