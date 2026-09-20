من زوطر إلى مجدل زون.. ماذا يحدث في جنوب لبنان؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:جرى في مرفأ بيروت تسلّم 70 مستوعبًا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش. وتأتي هذه المساعدات في سياق الدعم الأميركي المتواصل للجيش.يكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، في ظلّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش، بخاصة لجهة المهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية.
أفادت الوكالة الوطنية عن انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة دبعال، قضاء صور.
تدخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب عملياتي قبيل "يوم الغفران"، وسط تقديرات باحتمال عودة حزب الله إلى تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيما تبقى إيران في صدارة أولويات الاستخبارات والجيش الإسرائيليين.