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3 دبابات و5 آليات إسرائيلية.. ماذا جرى بين دير ميماس وكفركلا؟
2026-09-20 | 04:23
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3 دبابات و5 آليات إسرائيلية.. ماذا جرى بين دير ميماس وكفركلا؟
أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات "ميركافا" و5 آليات من نوع "هامفي" توغلت
صباح اليوم
باتجاه الطريق العام في منطقة هورا، الفاصلة بين بلدتي
دير ميماس
وكفركلا في قضاء
مرجعيون
.
وعمد عناصرها إلى تفتيش عدد من المنازل والانتشار في محيط المنطقة، قبل أن ينسحبوا بعد نحو ساعتين باتجاه بلدة كفركلا.
3 دبابات و5 آليات إسرائيلية.. ماذا جرى بين دير ميماس وكفركلا؟
محليات
لبنان
جنوب لبنان
دير ميماس
إسرائيل
توغل
كفركلا
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يحرق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات في محيط مجدل زون وبيوت السياد بالقنابل الفوسفورية
مراسل الجديد: قوة إسرائيلية توغلت بين بلدتي دير ميماس وكفركلا في قضاء مرجعيون وفتشت عددًا من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه كفركلا
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