أجواء خريفية متقلبة.. هكذا سيتغيّر الطقس في لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يتحول الى خريفي متقلب محليا اعتبارا من يوم الثلاثاء مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.





معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بين 22 و32 م°، 24 و32، بين 16 و32 م°.





- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.





الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا الظهر.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح احيانا، توقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.





الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، تنشط الرياح شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.



- الحرارة على الساحل من 22 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 32 درجة، في الداخل من 16 إلى 26 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كم/س.





- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.





- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.







- ساعة شروق الشمس: 06:24 ساعة غروب الشمس: 18:38