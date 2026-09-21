سيارة تشتعل على جسر المدفون.. ما الذي حدث؟

أفادت باندلاع حريق داخل سيارة من نوع "مرسيدس" على المسلك من جسر ، بعد حاجز الجيش، ما أدى إلى زحمة سير في المحلة.