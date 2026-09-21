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سيارة تشتعل على جسر المدفون.. ما الذي حدث؟
أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام
باندلاع حريق داخل سيارة من نوع "مرسيدس" على المسلك
الغربي
من جسر
المدفون
، بعد حاجز الجيش، ما أدى إلى زحمة سير في المحلة.
وعلى الفور، حضرت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران والسيطرة عليها، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون تسجيل إصابات.
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