موجز الأخبار من قناة الجديد

مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط

مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط

مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط

الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد