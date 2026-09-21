موجز الأخبار من قناة الجديد

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مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
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