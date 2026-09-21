بعد اختفائه لشهرين.. "ستوري" واتساب أوقعته بيد القوى الأمنية

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مخفر الدامور في وحدة حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في من سلاح حربي من نوع "كلاشينكوف"، من داخل إحدى السّيّارات على أوتوستراد خلدة، وتواريه عن الأنظار لنحو شهرين.

من خلال المتابعة، تمكّنت عناصر المخفر من الحصول على مقاطع فيديو توثّق إقدام الفاعل على إطلاق النّار، بحيث كان قد تباهى بفعلته من خلال نشر فيديو على الحالة (Status) عبر تطبيق "Whatsapp"، وتبيّن أنّه يُدعى:

أ. ع. (مواليد عام 2008، لبناني)



بتاريخ 09-09-2026، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت دورية من مخفر الدامور من توقيفه في محلّة حارة الناعمة، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًا، وممشطًا وأربع طلقات.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي من نوع "كلاشينكوف"، وتبيّن أنّ السلاح المذكور كان قد ضُبط سابقًا من قبل أحد ، بحوزة شخص آخر جرى توقيفه بعد أيام من حادثة إطلاق النار.

التّحقيق جارٍ مع الموقوف لجهة تورّطه بأربع حالات إطلاق نار، بإشراف المختص".