بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة

بعد الانجرافات والسيول التي شهدتها المنطقة قبل أيام

تقدم رئيس والموازنة بشكوى وإخبار أمام المالي القاضي ماهر ، حملت الرقم ٢١٨٠، بشأن أشغال تأهيل الطريق في منطقة المكلس، بحق المتعهد الملتزم بالمشروع منذ عام 2025 وكل من يظهره التحقيق.



وطالب بفتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات، ولا سيما بعدما أدت الأمطار والسيول إلى انجراف الأتربة وتراكمها وإقفال أجزاء منه، ما عطل حركة المرور وشكل خطرا على السلامة العامة.



كما طلب تكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال، والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، والتحقق من أداء الجهات المشرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام. وأكد أن الشكوى لا تستهدف شخصا بعينه، بل ترمي إلى حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين