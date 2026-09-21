عاجل
جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب
جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة

2026-09-21 | 06:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة
بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة

بعد الانجرافات والسيول التي شهدتها المنطقة قبل أيام

تقدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بشكوى وإخبار أمام النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو،  حملت الرقم ٢١٨٠، بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي في منطقة المكلس، بحق المتعهد الملتزم بالمشروع منذ عام 2025 وكل من يظهره التحقيق.

وطالب كنعان بفتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات، ولا سيما بعدما أدت الأمطار والسيول إلى انجراف الأتربة وتراكمها على الطريق وإقفال أجزاء منه، ما عطل حركة المرور وشكل خطرا على السلامة العامة.

كما طلب تكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال، والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، والتحقق من أداء الجهات المشرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام. وأكد أن الشكوى لا تستهدف شخصا بعينه، بل ترمي إلى حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين
مقالات ذات صلة
بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة

محليات

السيول

والانجرافات

المكلس..

يتقدّم

بشكوى

النيابة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عون يتابع سير العمل القضائي مع وزير العدل
جابر يوقّع مشروع إلغاء زيادة رسوم.. من يستفيد؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026