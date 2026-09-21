بعد السيول والانجرافات في المكلس.. نائب يتقدّم بشكوى أمام النيابة

تقدم رئيس لجنة المال
والموازنة النائب إبراهيم كنعان
بشكوى وإخبار أمام النائب العام
المالي القاضي ماهر شعيتو
، حملت الرقم ٢١٨٠، بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي
في منطقة المكلس، بحق المتعهد الملتزم بالمشروع منذ عام 2025 وكل من يظهره التحقيق.
وطالب كنعان
بفتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات، ولا سيما بعدما أدت الأمطار والسيول إلى انجراف الأتربة وتراكمها على الطريق
وإقفال أجزاء منه، ما عطل حركة المرور وشكل خطرا على السلامة العامة.
كما طلب تكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال، والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، والتحقق من أداء الجهات المشرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام. وأكد أن الشكوى لا تستهدف شخصا بعينه، بل ترمي إلى حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين