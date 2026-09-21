عون يتابع سير العمل القضائي مع وزير العدل

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير العدل عادل نصّار على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية، والتقدّم المحقّق في هذا المجال، ولا سيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.

