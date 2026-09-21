عاجل
جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب
جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
الرئيس بري أبرق إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء

2026-09-21 | 05:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء
بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء

نفّذ أطباء وعمال ومستخدمو مستشفى بعلبك الحكومي وقفة تضامنية استنكارًا لإحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي من قبل القوات الإسرائيلية في 18 أيلول 2026، مؤكدين أن استهداف المستشفيات يشكل اعتداءً على القطاع الصحي وعلى رسالة الطب والإنسانية.

وشارك في الوقفة رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية أكرم زريق، ورئيس نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع وبعلبك الهرمل جمال طليس، وأمينة سر الاتحاد سارة الهبش، إلى جانب إدارة المستشفى وموظفيه والعاملين فيه.

وأكد مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر أن المستشفيات الحكومية ستبقى "منارة للواجب الإنساني"، مشددًا على أن الاعتداءات لن تثني العاملين في القطاع الصحي عن أداء واجبهم وخدمة المرضى وأبناء الجنوب والبقاع.

بدوره، شدد جمال طليس على أن "المستشفى للعلاج وليس للاعتداء"، مطالبًا الدولة اللبنانية بتحرك عاجل لحماية المستشفيات والعاملين فيها والمرضى، ومؤكدًا التضامن مع زملائهم في مستشفى ميس الجبل، بالقول: "أنتم لستم وحدكم، جرحكم جرحنا".
مقالات ذات صلة
بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء

محليات

لبنان

مستشفى بعلبك

مستشفى ميس الجبل

تضامن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جابر يوقّع مشروع إلغاء زيادة رسوم.. من يستفيد؟
أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026