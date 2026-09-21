بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء

وشارك في الوقفة رئيس اتحاد
النقابات العمالية والصحية أكرم زريق، ورئيس نقابة
عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع
وبعلبك الهرمل جمال
طليس، وأمينة سر الاتحاد
سارة الهبش، إلى جانب إدارة المستشفى وموظفيه والعاملين فيه.
وأكد مدير مستشفى بعلبك
الحكومي الدكتور عباس شكر أن المستشفيات الحكومية ستبقى "منارة للواجب الإنساني"، مشددًا على أن الاعتداءات لن تثني العاملين في القطاع الصحي عن أداء واجبهم وخدمة المرضى وأبناء الجنوب والبقاع.
بدوره، شدد جمال طليس على أن "المستشفى للعلاج وليس للاعتداء"، مطالبًا الدولة اللبنانية
بتحرك عاجل لحماية المستشفيات والعاملين فيها والمرضى، ومؤكدًا التضامن مع زملائهم في مستشفى ميس الجبل، بالقول: "أنتم لستم وحدكم، جرحكم جرحنا".