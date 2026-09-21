بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء

نفّذ أطباء وعمال ومستخدمو مستشفى الحكومي وقفة تضامنية استنكارًا لإحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي من قبل في 18 أيلول 2026، مؤكدين أن استهداف المستشفيات يشكل اعتداءً على القطاع الصحي وعلى رسالة الطب والإنسانية.

وشارك في الوقفة النقابات العمالية والصحية أكرم زريق، ورئيس عمال ومستخدمي المستشفيات في وبعلبك الهرمل طليس، وأمينة سر سارة الهبش، إلى جانب إدارة المستشفى وموظفيه والعاملين فيه.



وأكد مدير مستشفى الحكومي الدكتور عباس شكر أن المستشفيات الحكومية ستبقى "منارة للواجب الإنساني"، مشددًا على أن الاعتداءات لن تثني العاملين في القطاع الصحي عن أداء واجبهم وخدمة المرضى وأبناء الجنوب والبقاع.



بدوره، شدد جمال طليس على أن "المستشفى للعلاج وليس للاعتداء"، مطالبًا بتحرك عاجل لحماية المستشفيات والعاملين فيها والمرضى، ومؤكدًا التضامن مع زملائهم في مستشفى ميس الجبل، بالقول: "أنتم لستم وحدكم، جرحكم جرحنا".