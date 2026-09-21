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محليات

أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة

2026-09-21 | 05:35
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أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة
أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح احيانا ويتوقّع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحول الى متقلب محليا اعتبارا من يوم الثلثاء مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.



 -الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.



الثلثاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح احيانا ويتوقّع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.



الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.



الخميس:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كم/س. 



-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء على المرتفعات بسبب الضباب .

 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75٪



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

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