الرغيف مهدّد بزيادة جديدة؟.. والأفران تدق ناقوس الخطر

وأشار في بيان صادر اثر اجتماع لمجلسه التنفيذي الذي انعقد في طارئة، إلى أن" الحكومة ورثت بلداً منهاراً اقتصادياً ومالياً، وأن الحرب منذ السابع من تشرين الأول خلّفت أعباء كبيرة، ولا سيما على الجنوب والضاحية والبقاع"، لافتاً إلى أن "اضطرابات البحر الأسود ومضيقي هرمز وباب المندب أدت إلى ارتفاع أسعار والمحروقات عالمياً، وانعكست مباشرة على كلفة إنتاج الرغيف".

وذكّر بانفجار مرفأ الذي دمّر أهراءات القمح والحبوب، مشيراً إلى أن الاتحاد واصل المطالبة بإعادة إعمارها وتأمين مخزون استراتيجي للبنان، "من دون استجابة جدية طوال السنوات الماضية".

وأكد أن "لا المواطن الفقير ولا الأفران قادرون على تحمّل هذه الفروقات إلى ما لا نهاية"، معتبراً أن أمام "حرب عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية"، وأن الوقت يدهم الجميع".