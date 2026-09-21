فريد البستاني بحث مع وزيرة البيئة تمارا الزين ملف المواد الكيميائية في مرج بسري: ضرورة إيجاد حلّ بأسرع وقت

زار وزيرة البيئة تمارا ، وبحث معها في ملف المنتهية الصلاحية العائدة إلى ، وما أثير حولها من مخاوف وتساؤلات.



وأكد خلال اللقاء ضرورة مقاربة الملف بكل جدية وشفافية، انطلاقاً من المعطيات العلمية والقانونية، مع ضرورة تحديد مسؤولية كل جهة وفق المستندات والإجراءات الرسمية، والتأكيد على ضرورة نقل هذه المواد بأسرع وقت، وقبل حلول موسم الشتاء، خشية تسربها إلى المياه الجوفية.



وأوضحت الزين أن مسؤولية إدارة هذه المواد، لناحية تخزينها ونقلها ومعالجتها، تقع على عاتق الجهة المالكة لها، أي مؤسسة ، فيما يقتصر دور على تحديد الشروط والمعايير البيئية والموافقة على منهجيات المعالجة وفقاً للأصول.