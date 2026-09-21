مراسل الجديد: غارة على وادي السلوقي بين بلدتي ميس الجبل  وحولا

جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب

جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب