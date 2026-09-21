تصفية حسابات شخصية تضع السفير الأميركي في دائرة الخطر… واستنفار أمني لإخراجه من المكان

تحوّل حفل عيد ميلاد طبيب التجميل نادر صعب، الذي جمع عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية، إلى إشكال وتدافع، إثر مواجهة وقعت بين رجل الأعمال سعد، الذي ينشط في ، ورئيس مجلس إدارة محطة MTV ميشال المر.



وبحسب المعلومات، يعود الخلاف إلى ملف سابق يتصل بشخصية معروفة، وسط اتهامات للمر باستخدام محطته لتصفية حسابات وممارسة ضغوط ذات خلفية مالية.



الإشكال بدأ بملاسنة وشتائم صدرت عن المر، قبل أن يتطور إلى مواجهة جسدية وتبادل للضرب بالأيدي على مرحلتين، ما أدى إلى من الفوضى والتدافع بين الحاضرين.



وما أعطى الحادثة بُعداً أكثر حساسية هو وقوعها في المحيط المباشر للطاولة الرئيسية التي كان يجلس إليها الأميركي في ميشال عيسى.



وعلى وقع الاشتباك، دخل جهاز أمن السفارة الأميركية والفريق الأمني المرافق للسفير في حالة استنفار فوري، واتُخذت إجراءات سريعة لتأمينه وإبعاده عن دائرة الإشكال، قبل أن يغادر السفير مكان العشاء.



وبذلك، انتهت مناسبة اجتماعية بحضور سياسي وإعلامي لافت على وقع إشكال أمني، استدعى تدخلاً واستنفاراً مباشراً من الفريق المكلف حماية السفير الأميركي، واحراج للمدعوين الذين غادروا العشاء على التوالي.