الإسكان يعود قريبا.. متى الموعد؟ (تقرير)

الإسكان يعود قريبا.. متى الموعد؟ pic.twitter.com/iDLmfgtWKz
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 21, 2026
الإسكان يعود قريبا.. متى الموعد؟ pic.twitter.com/iDLmfgtWKz
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معه أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة المنظمة الأممية في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد "اليونيفيل".
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحث معه ضرورة العمل على أن تخلف قوة تتمتع بمظلة دولية "اليونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، بما يحول دون حصول أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.