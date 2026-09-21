الإسكان يعود قريبا.. متى الموعد؟ (تقرير)

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحث معه ضرورة العمل على أن تخلف قوة تتمتع بمظلة دولية "اليونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، بما يحول دون حصول أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.