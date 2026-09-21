سلام وملك الأردن يبحثان مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق اللبناني–الأردني وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.
وتناول اللقاء متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد أخيراً في باريس، بمشاركة الملك عبدالله الثاني والرئيسين جوزاف عون وإيمانويل ماكرون.
وشكر سلام العاهل الأردني على دعم بلاده المستمر للبنان ومؤسساته، ولا سيما الجيش اللبناني، مثمناً جهود الأردن في عقد جولة خاصة من مبادرة «اجتماعات العقبة» في باريس، بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.
وحضر اللقاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معه أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة المنظمة الأممية في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد "اليونيفيل".