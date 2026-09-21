أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش

2026-09-21 | 16:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش
دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معه أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة المنظمة الأممية في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

وشدد سلام على ضرورة استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وتناول اللقاء الوضع الإنساني في لبنان، إذ أشار سلام إلى أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، مؤكداً أهمية مواصلة حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة في مساعدتهم.

كما دعا إلى الانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي، عبر تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وبما يدعم استعادة الخدمات الأساسية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.

 
 
مقالات ذات صلة
دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش

محليات

سلام

غوتيريش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحييد مدينتي النبطية وصور مقابل "علي الطاهر".. تسوية سحبت التصعيد؟
توتر خلال عملية توقيف.. وهذا ما ضُبط مع الموقوفين!

اقرأ ايضا في محليات

سلام وملك الأردن يبحثان مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
16:35

سلام وملك الأردن يبحثان مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحث معه ضرورة العمل على أن تخلف قوة تتمتع بمظلة دولية "اليونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، بما يحول دون حصول أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.

16:35

سلام وملك الأردن يبحثان مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحث معه ضرورة العمل على أن تخلف قوة تتمتع بمظلة دولية "اليونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، بما يحول دون حصول أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026