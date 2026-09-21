دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش

وشدد سلام على ضرورة استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار بسط سلطة على كامل أراضيها.

وتناول اللقاء الوضع الإنساني في ، إذ أشار سلام إلى أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، مؤكداً أهمية مواصلة حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات في مساعدتهم.

كما دعا إلى الانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي، عبر تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الدولة ، وبما يدعم استعادة الخدمات الأساسية.

وحضر اللقاء والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة عرفة.