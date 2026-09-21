دعم النازحين والتعافي على طاولة سلام وغوتيريش

وشدد سلام على ضرورة استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وتناول اللقاء الوضع الإنساني في لبنان، إذ أشار سلام إلى أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، مؤكداً أهمية مواصلة حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة في مساعدتهم.
كما دعا إلى الانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي، عبر تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وبما يدعم استعادة الخدمات الأساسية.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحث معه ضرورة العمل على أن تخلف قوة تتمتع بمظلة دولية "اليونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، بما يحول دون حصول أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.