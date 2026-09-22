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محليات

البيوت الجاهزة ودعم الجنوب.. أبرز ملفات لقاء سلام وأردوغان

2026-09-22 | 00:55
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البيوت الجاهزة ودعم الجنوب.. أبرز ملفات لقاء سلام وأردوغان
البيوت الجاهزة ودعم الجنوب.. أبرز ملفات لقاء سلام وأردوغان

التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.


وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تابع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس سلام إلى إسطنبول في تموز الماضي، لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية-التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين تركيا وسوريا ولبنان.

وجرى استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة، وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي وتعزيز صمودهم في بلداتهم وقراهم، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة.

وشكر الرئيس سلام تركيا على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها لمؤسساته، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.
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