"450 ألف ليرة لا تكفي".. عمال مياه الشمال يلوّحون بالإضراب

أعلنت مستخدمي وعمال أن الأوضاع المعيشية وارتفاع كلفة الحياة باتا يفرضان معالجة عاجلة لحقوق الموظفين والعمال، ولا سيما ما يتعلق ببدل النقل وبدل المياه وبدل المثابرة.





وأشارت النقابة إلى أن بدل النقل البالغ 450 ألف ليرة لم يعد يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، معتبرة أنه لم يعد كافياً لتغطية كلفة التنقل اليومية.



وطالبت بإعادة النظر في بدل المياه ومعالجة بدل المثابرة المستحق للموظفين، داعية الدولة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.



وأكدت النقابة دعمها للتحركات النقابية التي ينفذها واتحاد عمال ، محذّرة من أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفعها إلى اللجوء إلى خطوات تصعيدية وصولاً إلى الإضراب عند الضرورة.