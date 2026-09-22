مراسل الجديد: قصف مدفعي إستهدف بلدة الخيام قضاء مرجعيون

طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف جهودها لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتوقيفهم بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
صدر عن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان البيان الآتي:زار اليوم وفد من نقابة عمال المخابز، برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، ونائب أمين السر سماح الترك، ومسؤول الإعلام ماجد عبيد، معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه بالوزارة، بحضور رئيس دائرة العلاقات المهنية والنقابات الأستاذ ماهر الغول.وساد الاجتماع جو من الصراحة والشعور بمعاناة العمال ومطالبهم المحقة، وتسوية أوضاع العمال الأجانب وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والحرص على تأمين رغيف الخبز للمواطنين.وسلّم الوفد مذكرة إلى معالي الوزير، تضمنت معاناة العمال ومطالبهم المحقة والمزمنة:1- التشدد في حماية حقوق العمال من خلال تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء.
الرئيس السوري أحمد الشرع يمازح الحضور خلال طلبه استبدال كرسيه بآخر مماثل لكراسيهم، خلال لقاء مع الجالية السورية في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.