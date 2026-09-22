محاولة صدم دورية تكشف مهرّبًا و13 سوريًا في البترون!

وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة، وينشط في مجال تهريب الأشخاص من التابعيّة السّوريّة إلى داخل الأراضي اللّبنانيّة.

كما تمّ توقيف /13/ شخصًا (/12/ شابًا وفتاة واحدة) من التابعيّة السّوريّة، كانوا على متن السيّارة.

وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ السائق كان يقوم بنقل الأشخاص الثلاثة عشر من إلى ، عبر طرقات جرود ، بهدف تفادي الحواجز الأمنية.

سُلّم الأشخاص السوريون إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ السائق، بناءً على إشارة المختص، فيما لا يزال التحقيق مستمرًّا لكشف جميع المتورّطين في عملية التهريب".