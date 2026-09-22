سلام لنظيره الإسباني: لا لفراغ دولي في جنوب لبنان

وتناول اللقاء مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان
بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ وإيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم الجيش اللبناني
في بسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها.
كما بحث الجانبان آخر التطورات في لبنان
والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وسبل خفضه، إضافة إلى الأوضاع في غزة.
وشكر سلام إسبانيا على التزامها تجاه لبنان ومساهمتها في «اليونيفيل»، مؤكداً أهمية استمرار دعمها للجيش اللبناني وتعزيز قدراته في ظل اتساع مسؤولياته وحاجته إلى مزيد من الإمكانات والعديد.
من جهته
، نوّه سانشيز بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية
رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أهمية مواصلة هذا المسار، والتزام إسبانيا الاستمرار في دعم لبنان واستقراره.