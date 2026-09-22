سلام لنظيره الإسباني: لا لفراغ دولي في جنوب لبنان

عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور والمغتربين رجي.

وتناول اللقاء مستقبل الوجود الدولي في بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ وإيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم في بسط سلطة كامل أراضيها.



كما بحث الجانبان آخر التطورات في والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وسبل خفضه، إضافة إلى الأوضاع في غزة.



وشكر سلام إسبانيا على التزامها تجاه لبنان ومساهمتها في «اليونيفيل»، مؤكداً أهمية استمرار دعمها للجيش اللبناني وتعزيز قدراته في ظل اتساع مسؤولياته وحاجته إلى مزيد من الإمكانات والعديد.



، نوّه سانشيز بالإصلاحات التي اتخذتها رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أهمية مواصلة هذا المسار، والتزام إسبانيا الاستمرار في دعم لبنان واستقراره.