واشنطن المحطة الأصعب.. السلاح أولاً و"تكويعة"؟ (الديار)

أفادت صحيفة ، بأن "يتوقع أن يواصل الرئيس سلام زيارته إلى ، في محطتها الثانية، ، حيث سيكون له سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ابرزهم ماركو روبيو، حيث اشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة سيوضح بعض المواقف الملتبسة التي صدرت اخيرا عن ، وقرأتها اوساط في الخارجية على انها «تكويعة» او اقرار بفشل اتفاق الاطار، كتبرير للتراجع عن بعض الالتزامات، خصوصا انها جاءت بعد مؤتمر باريس التحضيري، الذي اظهر اصرار السلطة ، على الحصول على المساعدات كمدخل للقيام بواجباتها".