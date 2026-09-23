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محليات

واشنطن المحطة الأصعب.. السلاح أولاً و"تكويعة"؟ (الديار)

2026-09-23 | 01:01
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واشنطن المحطة الأصعب.. السلاح أولاً و&quot;تكويعة&quot;؟ (الديار)
واشنطن المحطة الأصعب.. السلاح أولاً و"تكويعة"؟ (الديار)

أفادت صحيفة الديار، بأن "يتوقع أن يواصل الرئيس سلام زيارته إلى الولايات المتحدة، في محطتها الثانية، واشنطن، حيث سيكون له سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ابرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث اشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة سيوضح بعض المواقف الملتبسة التي صدرت اخيرا عن بيروت، وقرأتها اوساط في الخارجية على انها «تكويعة» او اقرار بفشل اتفاق الاطار، كتبرير للتراجع عن بعض الالتزامات، خصوصا انها جاءت بعد مؤتمر باريس التحضيري، الذي اظهر اصرار السلطة اللبنانية، على الحصول على المساعدات كمدخل للقيام بواجباتها".

واشارت المصادر الى ان "الادارة الاميركية لن تبقي مساري المساعدات السياسية والعسكرية والمالية منفصلة عن بعضها، فواشنطن تريد من بيروت تقدماً في ملف السلاح، لكنها تريد أيضاً معرفة من سيتحمل خسائر النظام المالي وكيف ستُعاد الودائع، وهو ما بدا واضحا من لقاء سلام مع السيناتورة الأميركية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والتي ربطت المسار الأمني بالمسار المالي، مشددة على ضرورة مواصلة حصر السلاح بيد الدولة، وإقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية، والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
 
 
 
 
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رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة
04:15

رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

04:15

رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

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