في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان

عقدت اتحادات و نقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة ، حضر جانبا منه رئيس ، في مقر العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات باص، سيارات سياحية ).



خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف العمالي العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".