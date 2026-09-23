في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان

بدوره عرض طليس المشاكل التفصيلية المتعلقة بقطاع النقل لا سيما منها انعكاس اسعارالمحروقات وعدم حماية القطاع والعاملين فيه ، منتقدا "تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين لا سيما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي والذي قرره مجلس الوزراء الخاصة بقطاع النقل"، داعيا الى "معالجة المسائل والإجراءات العالقة مع الوزرات المعنية، التي يدفع ثمنها السائق من تأخير في عمله وحجز مركبته ".
في نهاية الاجتماع وبناءً على توجيه الحاضرين وبعد التصويت اعلن طليس الاضراب العام و التحرك و الاعتصام على جميع الاراضي اللبنانية ومشاركة جميع فئات قطاع النقل البري نهار الاربعاء المقبل في ٣٠ ايلول الحالي، على ان يعلن اليات التحرك خلال مؤتمر صحافي يوم الثلثاء المقبل في ٢٩ منه ا في مقر الاتحاد العمالي العام ".