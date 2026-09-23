معلومات الجديد: وزير العدل عادل نصار وقع التشكيلات القضائية الجزئية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.
عقدت اتحادات و نقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس ، حضر جانبا منه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ).خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف الاتحاد العمالي العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".