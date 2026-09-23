بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.



وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.



كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.



وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.