قتلهم بالحجارة.. "كي يرتاح".. وهكذا فعلها (فيديو)

دعت وزارة الاتّصالات المشتركين بخدمات الإنترنت عبر شبكات غير مرخّصة، في نطاق السنترالات العشرة التالية:



الأشرفية والحمرا وبدارو والعدلية وميناء الحصن ورأس بيروت وبعبدا والحازمية وطرابلس الميناء وطرابلس البحصاص، إلى الانتقال إلى مزوّد إنترنت مرخّص في أقرب وقت، وذلك تفاديًا لانقطاع الخدمة عنهم.



وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة المنظمة للاتّصالات والجهات القضائية والأمنية، تطبيق القانون وإزالة الشبكات غير المرخّصة، حمايةً للمشتركين وأمن الشبكة والحفاظ على المال العام.