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محليات

قتلهم بالحجارة.. "كي يرتاح".. وهكذا فعلها (فيديو)

2026-09-23 | 07:27
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قتلهم بالحجارة.. "كي يرتاح".. وهكذا فعلها (فيديو)

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قتلهم بالحجارة.. "كي يرتاح".. وهكذا فعلها (فيديو)

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تحت طائلة قطع الانترنت في هذه المناطق.. بيان لوزارة الاتصالات!
10:57

تحت طائلة قطع الانترنت في هذه المناطق.. بيان لوزارة الاتصالات!

دعت وزارة الاتّصالات المشتركين بخدمات الإنترنت عبر شبكات غير مرخّصة، في نطاق السنترالات العشرة التالية:

الأشرفية والحمرا وبدارو والعدلية وميناء الحصن ورأس بيروت وبعبدا والحازمية وطرابلس الميناء وطرابلس البحصاص، إلى الانتقال إلى مزوّد إنترنت مرخّص في أقرب وقت، وذلك تفاديًا لانقطاع الخدمة عنهم.

وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة المنظمة للاتّصالات والجهات القضائية والأمنية، تطبيق القانون وإزالة الشبكات غير المرخّصة، حمايةً للمشتركين وأمن الشبكة والحفاظ على المال العام.

10:57

تحت طائلة قطع الانترنت في هذه المناطق.. بيان لوزارة الاتصالات!

دعت وزارة الاتّصالات المشتركين بخدمات الإنترنت عبر شبكات غير مرخّصة، في نطاق السنترالات العشرة التالية:

الأشرفية والحمرا وبدارو والعدلية وميناء الحصن ورأس بيروت وبعبدا والحازمية وطرابلس الميناء وطرابلس البحصاص، إلى الانتقال إلى مزوّد إنترنت مرخّص في أقرب وقت، وذلك تفاديًا لانقطاع الخدمة عنهم.

وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة المنظمة للاتّصالات والجهات القضائية والأمنية، تطبيق القانون وإزالة الشبكات غير المرخّصة، حمايةً للمشتركين وأمن الشبكة والحفاظ على المال العام.

لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة
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10:25
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لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة

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10:25

لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة

لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة

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