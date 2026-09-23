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محليات

لبنان يحشد دولياً.. تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار

2026-09-23 | 12:25
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"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي
18:05

"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأشار الرئيس سلام إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

18:05

"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأشار الرئيس سلام إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

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