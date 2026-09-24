سلام من نيويورك: نريد وجودًا دوليًّا تحت مظلة أممية

قال رئيس الحكومة ، في تصريح تلفزيوني تناول فيه فحوى زيارته إلى ، إن الزيارة تهدف إلى التأكيد أن "هناك لبناناً جديداً نعمل على بنائه على خطين متوازيين: خط الإصلاح الداخلي، وخط استعادة السيادة اللبنانية".

وأشار سلام إلى أن البحث يشمل أيضاً مرحلة ما بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل) في الجنوب، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب للقيام بمهام المراقبة والإفادة والتواصل ورفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".



وأوضح أن العمل بدأ منذ الآن للتحضير للمرحلة المقبلة وإيجاد صيغة مناسبة لهذا الوجود الدولي، لافتاً إلى وجود أفكار متداولة بشأن قوة أوروبية، فرنسية أو إيطالية أو غيرها.



وشدد على أن"موقفنا واضح: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن ".