سلام من نيويورك: نريد وجودًا دوليًّا تحت مظلة أممية

وأشار سلام إلى أن البحث يشمل أيضاً مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
(اليونيفيل) في الجنوب، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب للقيام بمهام المراقبة والإفادة والتواصل ورفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".
وأوضح أن العمل بدأ منذ الآن للتحضير للمرحلة المقبلة وإيجاد صيغة مناسبة لهذا الوجود الدولي، لافتاً إلى وجود أفكار متداولة بشأن قوة أوروبية، فرنسية أو إيطالية أو غيرها.
وشدد على أن"موقفنا واضح: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن
".