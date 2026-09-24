من المنصوري إلى البقاع الغربي.. هل تتمادى إسرائيل؟ (الجمهورية)

أبدت مصادر ميدانية تخوفها من تمادي العمليات العسكرية في ، وكشفت لـصحيفة «الجمهورية» عن مؤشرات على تدلّ إلى احتمال توسع باتجاه المنصوري والريحان والبقاع .





ويستدعي النطاق الجغرافي الذي تتحدث عنه المصادر متابعة دقيقة، خصوصاً أنّ أي اتساع للعمليات قد يضيف أعباء على الجيش والأهالي، ويعقّد مسار العودة إلى المناطق المتضررة. لكنّ المعلومات المتاحة لا تحدّد شكل التوسع المحتمل أو توقيته.



وقال مصدر ديبلوماسي غربي لـ"الجمهورية"، إنّ هذه المؤشرات تستوجب التعامل معها بجدّية، من دون اعتبارها دليلاً حاسماً على عملية مقرّرة. وأضاف، أنّ السؤال المطروح هو مدى قدرة الاتصالات الجارية على تقييد التصعيد، قبل أن يضيف تعقيدات إلى ملفات الانسحاب وعودة الأهالي وانتشار الجيش.