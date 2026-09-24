الغلاء يضغط على اللبنانيين.. وتحذير من انفجار الشارع! (الجمهورية)

حذّرت مصادر اقتصادية عبر صحيفة "الجمهورية"، من أنّ تراكم الغلاء والانكماش الاقتصادي والضغط المعيشي على المواطنين، قد يقود إلى انفجار اجتماعي، إذا لم تبادر الحكومة والوزارات المختصة سريعاً إلى إعادة رسم رؤية مالية واقتصادية واجتماعية تعالج فوضى الغلاء والتسعير والضرائب.