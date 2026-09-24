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محليات

الغلاء يضغط على اللبنانيين.. وتحذير من انفجار الشارع! (الجمهورية)

2026-09-24 | 01:20
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الغلاء يضغط على اللبنانيين.. وتحذير من انفجار الشارع! (الجمهورية)
الغلاء يضغط على اللبنانيين.. وتحذير من انفجار الشارع! (الجمهورية)

حذّرت مصادر اقتصادية عبر صحيفة "الجمهورية"، من أنّ تراكم الغلاء والانكماش الاقتصادي والضغط المعيشي على المواطنين، قد يقود إلى انفجار اجتماعي، إذا لم تبادر الحكومة والوزارات المختصة سريعاً إلى إعادة رسم رؤية مالية واقتصادية واجتماعية تعالج فوضى الغلاء والتسعير والضرائب.

ونبَّهت المصادر نفسها إلى خطورة محاولات البعض استغلال النقمة العامة لتحريك الشارع تحت عناوين مطلبية، قائلة: "إننا نعرف كيف تبدأ، لكن لا أحد يعرف كيف تنزلق الأمور وكيف تنتهي".
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محليات

لبنانو غلاء

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