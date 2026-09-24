الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ 23/09/2026، أُعيد افتتاح مركز أمن عام الشهيد المؤهل علي عياش – النبطية، وبوشر العمل فيه بصورة اعتيادية، بما يعيد تفعيل الخدمات في المنطقة ويسهّل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في مدينة النبطية ومحيطها.