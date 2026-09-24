الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري

في مشهد تشغيلي استثنائي يعكس تنامي قدرات مرفأ بيروت ودوره في حركة النقل البحري والتجارة، استقبل المرفأ ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel خلال يوم واحد، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ 23/09/2026، أُعيد افتتاح مركز أمن عام الشهيد المؤهل علي عياش – النبطية، وبوشر العمل فيه بصورة اعتيادية، بما يعيد تفعيل الخدمات في المنطقة ويسهّل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في مدينة النبطية ومحيطها.