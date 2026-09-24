أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بشأن إجازات العمل.. تعميم من الوزير

2026-09-24 | 08:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بشأن إجازات العمل.. تعميم من الوزير
بشأن إجازات العمل.. تعميم من الوزير

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم تعميما "طلب فيه من المواطنين الكرام وأصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك إفساحًا في المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة".

ونبَّه التعميم" أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها ضمن المهلة المحددة في البند الأول أعلاه، وتبقى مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلب ضمن المهلة المذكورة على عاتق اصاحب العلاقة".

تعتبر المهلة المشار إليها في البند الأول أعلاه كمهلة إرشادية تهدف إلى تمكين أصحاب العلاقة من استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب، ولا تُفسَّر بأي حال على أنها تمديد للمهل القانونية أو التنظيمية النافذة، ولا تعفي أصحاب العلاقة من التقيد بأي مهلة أو شرط آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء.
 
 
 
مقالات ذات صلة
بشأن إجازات العمل.. تعميم من الوزير

محليات

وزير العمل

محمد حيدر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المتحدث باسم اليونيفيل داني غفري لـ"هنا بيروت": اليونيفيل مستمرة في أداء مهامها في جنوب لبنان حتى نهاية العام ما لم يصدر قرار جديد بتمديد ولايتها
كتلة الوفاء للمقاومة تستذكر نصرالله.. ووقوف على هموم اللبنانيين

اقرأ ايضا في محليات

أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية
08:43

أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي أطّلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.

08:43

أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي أطّلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.

"شباك صيد غير قانونية".. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)
08:21

"شباك صيد غير قانونية".. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

08:21

"شباك صيد غير قانونية".. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026