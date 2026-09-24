وزير خارجية ألمانيا للعربية: وجود أوروبا في لبنان ضرورة ملحة لملء الفراغ

مصادر دبلوماسية للجديد: مؤتمر باريس يُبقي لبنان في دائرة الاهتمام الدولي فيما يتركّز العمل الحالي على تجهيز ملفات الجيش لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي وملء الفراغ في الجنوب