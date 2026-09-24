سلام بعد لقائه نظيره الباكستاني: لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الحكومة اللبنانية ولا يمكن أن نكون ورقة في يد احد وفي الوقت نفسه ندرك أنه لا يمكن عزل لبنان عن المشهد الأوسع والصراع الدائر في المنطقة