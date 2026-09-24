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نتنياهو: يبقى الرئيس ترامب أكبر شريك لنا لأنه بكل جرأة تصدى لخطر داهم علينا وعلى العالم
نتنياهو: يبقى الرئيس ترامب أكبر شريك لنا لأنه بكل جرأة تصدى لخطر داهم علينا وعلى العالم
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شريف بعد لقائه سلام: ندعم بقوة وحدة أراضي لبنان واستقلاله وسنواصل إدانة الجرائم المرتكبة بحقه وقتل الأبرياء وسنعمل معًا من أجل تعزيز السلام في المنطقة
2026-09-24 | 12:56
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شريف بعد لقائه سلام: ندعم بقوة وحدة أراضي لبنان واستقلاله وسنواصل إدانة الجرائم المرتكبة بحقه وقتل الأبرياء وسنعمل معًا من أجل تعزيز السلام في المنطقة
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محليات
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