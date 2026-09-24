معلومات الجديد: لبنان الرسمي يكثف اتصالاته في نيويورك وواشنطن لمنع قيام فراغ أمني بعد اليونيفيل والبحث عن مظلة دولية بديلة تدعم الجيش اللبناني ولا تستبدل به