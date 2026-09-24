مصادر دبلوماسية للجديد: سلام سعى خلال لقائه بالرئيس الإيراني إلى تثبيت مرجعية الدولة وحقها الحصري في قرار السلم والحرب بالتوازي مع مطالبة واشنطن بإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف التصعيد