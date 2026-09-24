سباق بين الدبلوماسية والنار.. من يرسم مستقبل الجنوب؟

وتقول مصادر دبلوماسية للجديد، إن الرئيس نواف سلام سعى في لقائه الرئيس مسعود بزشكيان واجتماعه المرتقب مع الأميركي ماركو روبيو، إلى تثبيت مرجعية الدولة وحقها الحصري في قرار السلم والحرب، بالتوازي مع مطالبة بإلزام بالانسحاب ووقف التصعيد.إلا أن هذا المسار يصطدم داخليا برفض " " التخلي عن سلاحه، وخارجيا بغياب قرار أميركي واضح بالضغط على إسرائيل. وعليه، تخشى الأوساط الدبلوماسية أن ينجح في حشد الدعم السياسي، لكنه يصل متأخرا إلى جنوب تكون إسرائيل قد أعادت رسم قواعده ميدانيا.