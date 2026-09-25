كلمة الرئيس عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يدخل إضراب سجناء رومية يومه الثالث عشر، مع ارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 35 بعد نقل السجين "ع. ع." إلى المستشفى ليل أمس.



وشهد المبنى "ب" زيارة للصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المضربين، فيما رفع السجناء لافتة ناشدوا فيها المنظمات الحقوقية التدخل العاجل. بالتوازي، دعت "المبادرة اللبنانية للعفو العام" الهيئات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج عن قانون العفو، معتبرة أن صمت المجتمع الحقوقي يفاقم معاناة النزلاء ويزيد من خطر الموت داخل السجون.