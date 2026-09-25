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محليات

تقلبات في الطقس.. وأمطار؟

2026-09-25 | 02:13
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تقلبات في الطقس.. وأمطار؟
تقلبات في الطقس.. وأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية حتى يوم الاثنين، حيث يتحول الى متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة احياناً واحتمال أمطار متفرقة. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م° ، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساءً الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملحوظ في الداخل وفوق الجبال مع احتمال أمطار متفرقة، يرافقها أحيانا برق ورعد ورياح ناشطة، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر. 
 
 
 

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