نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

عاجل
سلام: أدعو الى تقييد استخدام "حق النقض" في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب
سلام: أدعو الى تقييد استخدام "حق النقض" في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب
سلام: لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في مجلس الأمن
سلام: لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في مجلس الأمن
سلام: لبنان يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة
سلام: لبنان يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة
سلام: مأساة غزة الجريحة وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه
سلام: مأساة غزة الجريحة وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه
سلام: لا استقرار مستدام في منطقتنا ما دامت الأمم المتحدة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره
سلام: لا استقرار مستدام في منطقتنا ما دامت الأمم المتحدة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره
سلام: نحن نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا ان نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
سلام: نحن نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا ان نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
سلام: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به
سلام: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به
سلام: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
سلام: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
سلام: نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين
سلام: نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين
سلام: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم
سلام: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم
سلام: لضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ
سلام: لضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ
سلام: نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية
سلام: نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية
سلام: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سلطة الدولة وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي
سلام: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سلطة الدولة وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي
سلام: موقفنا من الحرب واضحًا منذ البداية نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها
سلام: موقفنا من الحرب واضحًا منذ البداية نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها
سلام: صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم
سلام: صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم
سلام: غايتنا من الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها
سلام: غايتنا من الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها
سلام: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية
سلام: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

2026-09-25 | 07:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

مقالات ذات صلة
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

محليات

اخبار

الظهيرة

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة عمليات قواتنا في جنوب لبنان والتفاصيل قيد المراجعة
رومية.. الاضراب مستمر و35 حالة حرجة!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026