الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة عمليات قواتنا في جنوب لبنان والتفاصيل قيد المراجعة

سلام: أدعو الى تقييد استخدام "حق النقض" في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب سلام: أدعو الى تقييد استخدام "حق النقض" في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب

سلام: لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في مجلس الأمن سلام: لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في مجلس الأمن

سلام: لبنان يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة سلام: لبنان يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة

سلام: مأساة غزة الجريحة وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه سلام: مأساة غزة الجريحة وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه

سلام: لا استقرار مستدام في منطقتنا ما دامت الأمم المتحدة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره سلام: لا استقرار مستدام في منطقتنا ما دامت الأمم المتحدة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره

سلام: نحن نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا ان نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية سلام: نحن نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا ان نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

سلام: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به سلام: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به

سلام: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم سلام: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم

سلام: نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين سلام: نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين

سلام: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم سلام: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم

سلام: لضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ سلام: لضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ

سلام: نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية سلام: نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية

سلام: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سلطة الدولة وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي سلام: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سلطة الدولة وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي

سلام: موقفنا من الحرب واضحًا منذ البداية نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها سلام: موقفنا من الحرب واضحًا منذ البداية نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها

سلام: صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم سلام: صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم

سلام: غايتنا من الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها سلام: غايتنا من الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها