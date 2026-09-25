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مصادر عسكرية للجديد: ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية يندرج في إطار تكتيك عسكري يقوم على تبديل الألوية وإعادة تمركزها من دون تغيير في جوهر الاحتلال أو في المهمة الإسرائيلية الأساسية
مصادر عسكرية للجديد: ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية يندرج في إطار تكتيك عسكري يقوم على تبديل الألوية وإعادة تمركزها من دون تغيير في جوهر الاحتلال أو في المهمة الإسرائيلية الأساسية
مصادر سياسية للجديد: أي توظيف سياسي لتحركات الشارع جنوبًا لم ينضج بعد إذ لا تستطيع أي من القوى السياسية ضمان ضبط الشارع أو التحكم بمساره
مصادر سياسية للجديد: أي توظيف سياسي لتحركات الشارع جنوبًا لم ينضج بعد إذ لا تستطيع أي من القوى السياسية ضمان ضبط الشارع أو التحكم بمساره
مصادر سياسية للجديد: حضور لبنان بوفد متكامل ترك انطباعًا إيجابيًا في الداخل والخارج
مصادر سياسية للجديد: حضور لبنان بوفد متكامل ترك انطباعًا إيجابيًا في الداخل والخارج
مصادر دبلوماسية للجديد: خطاب سلام كان هادئًا وواضحًا وأرسى تحوّلًا في العلاقة مع إيران عبر طلب تعيين سفير جديد في بيروت
مصادر دبلوماسية للجديد: خطاب سلام كان هادئًا وواضحًا وأرسى تحوّلًا في العلاقة مع إيران عبر طلب تعيين سفير جديد في بيروت
مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك كانت ناجحة سواء من حيث مستوى اللقاءات التي عقدها أو لجهة مشاركته إلى جانب عدد من رؤساء الدول
مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك كانت ناجحة سواء من حيث مستوى اللقاءات التي عقدها أو لجهة مشاركته إلى جانب عدد من رؤساء الدول
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هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 25-09-2026
2026-09-25 | 10:41
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